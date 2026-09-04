Трех человек нашли живыми в Непале на 10-й день поисков

По меньшей мере три человека найдены живыми на десятый день спасательной операции в Непале.

Пострадавших обнаружили в разрушенном из-за паводка туннеле ГЭС "Тришули 3A", сообщил непальский депутат Рама Неупане, который участвует в спасательной операции.

Спасатели и военные услышали в тоннеле человеческий голос. Они усилили поисково-спасательные работы и извлекли первого выжившего – Санджая Саха. Затем нашли еще двух рабочий.

"Поступила информация, что внутри могут находиться еще люди. Поиск и спасение остальных продолжаются", – написал депутат на своей странице в Facebook*.

Ранее сообщалось, что шестилетняя непальская девочка выжила, проведя 60 часов под завалами. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Катманду, у нее сильное истощение.

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