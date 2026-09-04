Места дислокации дальнобойных ракет в Германии станут законными военными целями для армии России. Об этом предупредило в пятницу, 4 сентября, российское посольство в Берлине.

Источники, ссылаясь на документацию германского Министерства обороны, рассказали, что развертывание первых подобных систем в ФРГ запланировано на 2027 год. Дальность ракет должна составить около 2 тысяч километров.

Российское посольство указало на то, что Европа ускоряет процесс милитаризации. ФРГ ради сдерживания России декларирует необходимость наличия возможностей бить по объектам в глубоком тылу противника. Работа в этом направлении ведется совместно с Великобританией и Францией.

Однако Берлин должен помнить: места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России, цитируют заявление посольства "Известия".

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что срыв планов Соединенных Штатов по размещению в Германии крылатых ракет Tomahawk создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера. С учетом этого "теперь мы должны посмотреть, как мы можем это компенсировать".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря про русофобский курс нынешнего руководства ФРГ, подчеркивал: германские власти "заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики", а также "по некоторым иным местам в Берлине".