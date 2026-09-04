Елена Товстик забрала детей и увезла за границу назло Роману и Полине Дибровой

Год назад Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой супругой Полиной. Молодая жена увлеклась другим мужчиной - бизнесменом Романом Товстиком, который жил по соседству. Тот оставил избранницу Елену и шестерых детей ради эффектной рыжеволосой красавицы. После развода влюбленные съехались и забрали себе детей.

Несмотря на то, что прошло достаточно времени после расставания, бывшая жена Романа Елена не может смириться с таким положением дел. В своем блоге она регулярно ругает удачливую соперницу и жалуется на экс-супруга. Например, недавно Елена заявила, будто Роман не прислал ей денег на билеты для детей, чтобы они успели вернуться в Россию из путешествия к началу учебного года.

Однако адвокат Романа Филипп Рябченко утверждает, что ситуация прямо противоположная. Якобы это Елена не позволяет детям вернуться к отцу. По его словам, женщина и не намерена возвращать наследников Роману, а ищет им школу на Кипре.

"В своих соцсетях она говорила, что Роман не перечислил ей деньги за билеты, тем не менее, за август он ей перечислил 1,7 млн рублей. И в первых числах сентября — еще 1,2 млн рублей. Думаю, этих денег достаточно, чтобы купить билеты детям. Мы знаем, что она устраивает Алису в школу на Кипре и подыскивает детский сад", - сообщил Рябченко "Газете.ru".

По его мнению, Елена могла решиться на такой шаг после того, как узнала результаты психологической экспертизы, которую недавно проходили дети для очередного судебного заседания по делу об определении их места жительства. Так, Рябченко сообщил, что трое детей выразили желание жить с отцом.

"Эксперты отметили, что когда она говорит про детей, она называет их "эти дети", по номерам, а говоря про себя, она использует слова "суперженщина", "гений", "прекрасная мать". Она говорит, что 12 лет жизни она выбросила на рождение и кормление", - рассказал адвокат Романа Товстика.

Впрочем, Елена объявила готовность отдать детей экс-возлюбленному в обмен на 50% имущества, уточняет "КП".

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