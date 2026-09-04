Пугачева сняла обручальное кольцо и предстала с другим мужчиной, пока Галкин* отдыхает в Бразилии

В Сети ходят слухи, что в браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина* наступил кризис. Пока юморист развлекается в Бразилии, его немолодая супруга проводит время на другом конце Земли с другими мужчинами.

Поводом для разговоров послужили свежие фотографии Примадонны и ее супруга. Вот уже на протяжении нескольких дней Максим Галкин* демонстрирует детали отдыха в Рио-де-Жанейро. В последнее время артист буквально расцвел. Он накачал себе впечатляющие мышцы, загорел, сменил прическу и стал модно одеваться. Юморист пышет здоровьем и составляет разительный контраст со своей обремененной множеством хронических заболеваний супругой.

А тут на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" известный режиссер Кирилл Серебренников опубликовал фотографию, на которой предстал с Аллой Пугачевой. Особо наблюдательные интернет-пользователи обратили внимание, что Примадонна запечатлена без обручального кольца.

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Предполагается, что Пугачева и Серебренников встретились в Латвии, куда артистка отправилась проводить лето. Известно, что местный климат как нельзя лучше подходит артистке, у которой целый букет хронических заболеваний. Впрочем, в наступлением осени, полагают комментаторы в Сети, Примадонна должна была бы уже вернуться на Кипр, ведь ее детям Лизе и Гарри пора идти в школу.

Многие интернет-пользователи называют брак Галкина* и Пугачевой странным. В кулуарах ходят слухи, что звездная пенсионерка не по доброй воле покинула Россию. Якобы молодой супруг шантажировал пожилую жену и угрожал, что если она не последует за ним, он заберет у нее детей, дочь Лизу и сына Гарри.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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