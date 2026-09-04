Скандал разгорелся вокруг министра обороны Эстонии

Страна НАТО потеряла одного из самых грозных своих бойцов. Скандал гремит вокруг министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который был известен своей беззаветной поддержкой Украины. Ну как гремит, вокруг гремит. В спокойной Эстонии и скандала-то не заметили.

Ханно Певкур договорился с некими индийскими посредниками о поставках боеприпасов для Киева. Эстония отдала им 70 миллионов евро. Потом выяснилось, что предприниматели еще никому ни одного патрона в жизни не поставили. Конечно, к министру возникли определенные вопросы, и не только по этому эпизоду. Контролирующие органы получили совершенно прямой эстонский ответ

Да кто ж такому доверит носки считать, если он без всяких переговоров по договорам 70 миллионов подарил неизвестно кому под пустые обещания. Пример надо брать с Украины, которую эстонский министр так принципиально поддерживает.

Последний августовский скандал. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины говорит о рейдерских захватах, которыми пробавлялось окружение Зеленского, сколько денег было украдено при строительстве складов для хранения боеприпасов, кому завозили нал мешками. В преступную группу входила замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Та, что не раз требовала отдать Украине российские активы.

Мудрую уволили и тут же арестовали. А вот Тимур Миндич, подельник и друг Зеленского, после предыдущего коррупционного скандала спокойно уехал в Израиль. Кругом воруют миллионы, а что же он, главный герой украинского сопротивления?

То есть все его окружение, чиновники, бизнесмены, даже сотрудники офиса президента на русском ведут телефонные разговоры, сколько кому заносить. Скирдуют деньги миллионами. А он ни сном, ни духом. Вот у кого надо было учиться эстонскому министру. А то в этой постепенной Эстонии в действительности все не так, как на самом деле.