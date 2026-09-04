Страна НАТО потеряла одного из самых грозных своих бойцов. Скандал гремит вокруг министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который был известен своей беззаветной поддержкой Украины. Ну как гремит, вокруг гремит. В спокойной Эстонии и скандала-то не заметили.

Ханно Певкур договорился с некими индийскими посредниками о поставках боеприпасов для Киева. Эстония отдала им 70 миллионов евро. Потом выяснилось, что предприниматели еще никому ни одного патрона в жизни не поставили. Конечно, к министру возникли определенные вопросы, и не только по этому эпизоду. Контролирующие органы получили совершенно прямой эстонский ответ

Да кто ж такому доверит носки считать, если он без всяких переговоров по договорам 70 миллионов подарил неизвестно кому под пустые обещания. Пример надо брать с Украины, которую эстонский министр так принципиально поддерживает.

Последний августовский скандал. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины говорит о рейдерских захватах, которыми пробавлялось окружение Зеленского, сколько денег было украдено при строительстве складов для хранения боеприпасов, кому завозили нал мешками. В преступную группу входила замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Та, что не раз требовала отдать Украине российские активы.

Мудрую уволили и тут же арестовали. А вот Тимур Миндич, подельник и друг Зеленского, после предыдущего коррупционного скандала спокойно уехал в Израиль. Кругом воруют миллионы, а что же он, главный герой украинского сопротивления?

То есть все его окружение, чиновники, бизнесмены, даже сотрудники офиса президента на русском ведут телефонные разговоры, сколько кому заносить. Скирдуют деньги миллионами. А он ни сном, ни духом. Вот у кого надо было учиться эстонскому министру. А то в этой постепенной Эстонии в действительности все не так, как на самом деле.