Второй муж Анны Седоковой прогорел в США

Анна Седокова никогда не скрывала, что у нее бурная личная жизнь. Официально она трижды состояла в браке, но у нее был и четвертый возлюбленный, которого она считала супругом.

Впервые эффектная певица сочеталась браком в 2004 году. Ее избранником стал футболист Валентин Белькевич. От него она родила дочь Алину. Однако спустя пару лет брак распался. В 2011 году Анна во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Максим Чернявский. От него она родила дочь Монику. Но и эти отношения долго не продлились. В 2017 году Анна родила сына Гектора. Говорят, отцом мальчика является бизнесмен Артем Комаров. Однако пара распалась, еще когда Седокова ждала ребенка. В 2020 году артистка вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. В этом браке детей не было.

Примечательно, что первый и последний муж Анны умерли. Белькевич скончался в 2014 году от тромбоэмболии. Тимма умер два года назад, наложив на себя руки.

А тут выяснилось, что и у второго супруга артистки серьезные проблемы. Максим Чернявский разорился в США. В настоящее время его компания по дизайнерскому ремонту проходит процедуру банкротства, а долгов у бизнесмена накопилось на порядка 50 миллионов долларов, утверждает Mash.

Чтобы хотя бы частично погасить задолженность, экс-супруг Седоковой пытается продать дом в престижном районе Bird Streets. В доме разместились спа, салон красоты, домашний кинотеатр и просторная терраса.

В Сети ходят слухи, что, возможно, именно из-за финансовых сложностей Максим Чернявский стал позволять Анне Седоковой чаще проводить время с их дочкой Моникой. Более того, ее фото даже начали появляться в блоге певицы, хотя ранее бизнесмен строго-настрого запретил ей выкладывать изображения девочки.

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