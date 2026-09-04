Губернатор Солодов: Камчатка не должна стать элитным курортом

Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением.

Путешествие на полуостров должно быть доступно для жителей всей страны, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

При этом Камчатка делает ставку не на массовый туризм, а на развитие отдельных туристических продуктов, которые должны приносить пользу региону – создавать рабочие места, увеличить налоговые поступления и способствовать развитию инфраструктуры.

"Мы не можем себе позволить на Камчатку возить бездумно толпы туристов", - отметил губернатор (цитата по РИА Новости).

В 2025 году Камчатку посетили около 420 тысяч туристов. В этом году ожидаются примерно такие же цифры.