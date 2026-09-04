Важные сообщения с передовой. Российский триколор развернули в стратегическом укрепрайоне - на подступах к Орехову. Под контроль нашей армии перешла протяжённая линия укреплений противника.

Уникальные кадры. В эфире - впервые. Российские штурмовики разворачивают в Малой Токмачке знамя Второй мотострелковой бригады. Ожесточенные бои за поселок продолжались с апреля прошлого года. Он несколько раз переходил из рук в руки. Но вот сегодня вопрос о том, кто контролирует этот мощнейший укрепрайон, отпал раз и навсегда. Хотя, казалось, противник окопался основательно. И подготовил к обороне целую сеть инженерных сооружений.

Соседний поселок – Новоданиловку - ВСУ тоже готовили основательно. Но вот на улицах - российские флаги. Этот населенный пункт сегодня занят бойцами группировки "Днепр". Чтобы осложнить штурм, националисты спалили все леса на окраинах. Но в итоге не помогло. И пришлось бежать самим.

Как на ладони сейчас оказались все позиции ВСУ в Орехове. И Малая Токмачка, и Новоданиловка - его ближайшие пригороды. Теперь, когда эти опорный пункты захвачены, ничто не мешает российским войскам начать решающий штурм. По последним сообщениям, которые приходят сегодня утром, наши бойцы уже находятся в центре.

Это взлетел на воздух пикап с националистами. Противник отходит из города в леса. Пытается удержать линию траншей и окопов. Но все эти маневры хорошо видят разведчики малой авиации. И в каждый обнаруженный блиндаж или пулеметную точку сразу летит ударный беспилотник.

Горит и артиллерия ВСУ за Ореховым. Вот эпично порвало на молекулы замаскированную британскую гаубицу. То, что Орехов - главнейший "укреп" ВСУ в Запорожской области будет взят, сомнений нет. Это вопрос ближайшего времени. Город уже затягивают в оперативное окружение. К передовой переброшены танки и гаубицы. Непрерывно по бандеровцам бьют реактивные установки. Кстати, накануне залпом была уничтожена группа диверсантов, которая пыталась незаметно просочиться к передовой.

А это Доброполье. Краматорская агломерация. Практически все наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ в многоэтажках подавлены. Националисты, если и сидят кварталах высоток, то в подвалах. Удобных позиций на этажах просто нет. А вот брошенного натовского оружия - сколько угодно.

А вот тоже Доброполье, только уже частный сектор. Каждая попытка перейти из одного дома в другой тут же пресекается. Все из-за того, что у ВСУ на Добропольском направлении посыпалась так называемая "стена дронов". Проще говоря, беспилотники больше не панацея. Вот наши бойцы сбивают один, второй, третий. Как выяснилось, у националистов катастрофически не хватает обученных и подготовленных к боям операторов.

Кадры из Харьковской области. Небывалый по силе и мощности огневой вал накрывает боевиков ВСУ. Этот тот самый котел, о котором несколько дней назад рассказал Владимир Путин. В мешке оказались более 2 тысяч боевиков. И вот сейчас идет их ликвидация. По окончанию этой операции зона безопасности вблизи российских границ увеличится еще на 20 километров.