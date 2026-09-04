Забуксовало продление антироссийских санкций со стороны ЕС

Евросоюз не смог согласовать увеличение срока действия антироссийских санкций. Против выступила Словакия. Поэтому процедура остается прежней: продлять ограничения придется каждые полгода. Настроение брюссельским ястребам подпортил и Вашингтон. Он требует от Европы возместить сотни миллиардов долларов за помощь Украине. Эту сумму предыдущая американская администрация потратила на боеприпасы для Киева. И ещё одна проблема - миграционный кризис в Испании, который разрастается всё больше.

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