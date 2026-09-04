Немецкий автогигант "Фольксваген" сократит 50 тысяч рабочих мест. Наблюдательный совет одобрил самую радикальную схему реструктуризации в истории компании.

По иронии, всё это назвали "Планом будущего". Он рассчитан до 2030-го года. Как пишет издание Бильд, концерн находится в критическом положении. На фоне недальновидной политики Берлина и отказа от российских энергоносителей "Фольксваген" не может обеспечить конкурентоспособность своей продукции.

Чтобы поправить дела, придумали целый ряд мер. Кроме увольнений, это уменьшение модельного ряда - ровно вполовину, а также возможное закрытие нескольких заводов. Рассматривают и альтернативные варианты использования площадей.

Компания ведет переговоры с ВПК. Заверяют, что оружие производить не будут, но могут выпускать военный транспорт. Кризис не только в немецком автопроме. Руководители других промышленных предприятий заговорили об увеличении нагрузки на рабочих - без повышения зарплат.