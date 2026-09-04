Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

В Москве сосредоточена пятая часть всех компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран мира. Продвигать отечественные товары за рубежом столичным предпринимателям помогает специальный экспортный центр.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, благодаря работе центра поддержку получили более 27 тысяч московских предпринимателей. Заключено более 4 тысяч новых контрактов, в том числе с Китаем, Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном и ОАЭ. Экспорт охватывает широчайший спектр отраслей.

В числе лидеров - пищевая промышленность, электроника, медицина и фармацевтика. Московский бизнес успешно конкурирует на международных рынках в самых разных секторах, от традиционных производств до креативных индустрий и высоких технологий.