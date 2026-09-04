В Москве представители власти провели встречу из цикла "Родина - это люди"

Роль традиционных ценностей в формировании национальной идентичности, сохранении исторической памяти и укреплении суверенитета России сегодня обсуждают в Москве.

Представители власти, в том числе сотрудники кабмина, провели встречу из цикла "Родина - это люди". В дискуссиях приняли участие деятели культуры. Рассмотрели региональные проекты, которые помогут укрепить духовно- нравственные ценности. Обменялись мнениями о роли музеев и архивов.

Особое внимание уделили повышению доступности образования, поддержке талантов и расширению возможностей для профессионального роста молодёжи. Деятелей культуры и экспертов, в числе которых участники СВО, наградили медалями Твардовского.

"Молодые люди выбирают - а что бы они хотели видеть, что бы они хотели слышать, что бы они хотели смотреть. И я должна сказать, что за эти 5 лет, конечно, мы уже видим определённые результаты и, исходя из этих результатов, корректируем свою культурную повестку, корректируем то, что хотим предложить нашей молодёжи", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.