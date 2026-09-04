Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды

В первые дни осени сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Сильная гроза обрушилась на Читу. Небо освещали десятки молний. В городе всю ночь лил дождь. Но уже в ближайшие дни температура в регионе может опуститься ниже нуля.

На Алтае ураганный ветер буквально сбивал с ног людей, приехавших на музыкальный этно-фестиваль. Погода в республике сейчас неустойчивая, в некоторых районах выпал первый снег.

А это уже Владивосток. Сильные дожди размыли дорогу к одному из населенных пунктов, разрушился и мост через реку. Специалисты организовали временную переправу, но и ее смыло потоками воды.

В Москве предстоящие выходные будут прохладными. Температура не превысит 15 градусов. И уже завтра в столице ожидаются ливневые дожди, гроза и сильный ветер. Об этом сообщают синоптики. Также МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Подмосковье.