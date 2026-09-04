В Херсонесе нашли древнюю гробницу 18-летней девушки Аннион

Пудру и румяна, которым почти две тысячи лет, нашли археологи при обследовании гробницы с женским захоронением в южном пригороде Херсонеса в Крыму. Саму гробницу обнаружили несколько лет назад, но только сейчас ученые описали все, что в ней находилось.

Погребальный инвентарь 18-летней девушки из Херсонеса поражает. Такому набору даже современные модницы позавидуют. Сохранившиеся спустя два тысячелетия румяна и пудра из натуральных ингредиентов, переливающиеся стеклянные сосуды для масел и благовоний – некоторые точь-в-точь повторяют ягоды, один, например, сделан в форме финика, другой – словно виноградная гроздь. Целый набор костяных пиксид – небольшие баночки, в которых хранили косметику и украшения.

"На одной из пиксид сохранилось резное изображение амура, который гонится за петухом, который клюет из корзины какие-то фрукты. Такое изображение достаточно редкое. По подсчетам наших иностранных коллег из Франции, около полутора-двух процентов пиксид содержали подобные изображения. Мы насчитали буквально несколько случаев находок таких, причем они в основном из Южной Франции", - отметил Виктор Вахонеев, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН.

Костяные шпильки с изящным изображением Венеры, выжимающей свои волосы. Веретено и пряльце. Редчайшие терракотовые статуэтки.

"Одна с изображением птицы и 4 с изображением так называемого храмового мальчика, который держит голубка у себя на груди. Достаточно редкие, в музее Херсонеса в фондах хранится всего лишь один подобный сосуд, найденный в могильнике "Совхоз 10", и еще одну аналогию мы нашли на острове Березань, античный остров Левка", - пояснил Виктор Вахонеев.

В погребении нашли многочисленные бусы из различных материалов – горный хрусталь, египетский фаянс, агат, янтарь, сердолик, гагат. Подвески в виде амфор и священного жука скарабея. Украшения из золота и серебра. Имя Аннион в античных документах Херсонеса не встречается. Но судя по драгоценностям — девушка точно из знатного рода.

"Эти люди - они обладали и политической властью в городе, и одновременно являлись крупными либо торговцами, либо землевладельцами. И из поколения в поколение мы видим представителей, видимо, нескольких семей, которые и хоронили в этих погребальных сооружениях", - сообщил Даниил Костромичев, заведующий отделом "Городище и некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Погребение обнаружили в 2022 году на территории Южном пригорода Херсонеса. Здесь, недалеко от городских ворот, вдоль главной дороги в полис находился некрополь с монументальными сооружениями. Гробница девушки была частью сложного архитектурного ансамбля, куда входил склеп-колумбарий и четыре надгробные плиты с рельефными изображениями усопших. На одной из стел сохранилась надпись: Аннион, дочери Эсхина, сына Героида, умершей в возрасте 18 лет. В усыпальнице ученые нашли останки и именные вещи.

Мемориальный комплекс с гробницей Аннион нашли на территории, которую постоянно подтапливали грунтовые воды. Поэтому после масштабных археологических работ объект решили перенести к зданию Музея Античности и Византии. Сооружение разобрали на отдельные блоки, каждый отреставрировали и собрали на новом месте, по сути создав уникальную экспозицию. Теперь каждый может увидеть памятник херсонесского некрополя римского периода.

И на этом история Аннион не закончена. По останкам антропологи при помощи современных технологий смогут восстановить внешность загадочной девушки из Херсонеса.