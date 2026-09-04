Запад своим потворствованием создал на Украине монстра, который скоро выйдет из-под контроля. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, западные доноры киевского режима "получили то, что хотели". Вопрос лишь в том, "какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам".

Заявления и поступки главаря киевского режима Захарова, которую цитируют "Известия", назвала гибридным проявлением международного терроризма: "Такой замес нацизма, неонацизма, террористической деятельности, мировой коррупции в едином флаконе".

Российские власти не раз пытались привлечь внимание всего мира к тому, что Киев осознанно убивает мирных жителей при помощи Запада. Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что подобными терактами Запад пытается принудить Россию к переговорам в интересах киевского режима, но это абсурдный подход.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивало: каждая жизнь, отнятая или искалеченная в результате военных преступлений укронацистов против мирных жителей, лежит на совести пособников киевского режима, его западных спонсоров.