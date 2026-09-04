Российская армия нанесла новые групповые удары по мишеням на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Как уточнило в пятницу, 4 сентября, Министерство обороны России в своем MAX-канале, в населенном пункте Гатное Киевской области поражен логистический центр "ЕКО-Автотехникс". Там укронацисты хранили и распределяли товары двойного назначения.

В Мирном Одесской области объектом для удара ВС России стала электроподстанция "Новоодесская".

Кроме того, в порту Южный удар пришелся по сухогрузу, который перевозил продукцию военного назначения. В порту Черноморск уничтожены сухогруз с западным оружием, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.

Запад признает, что Украина не в состоянии справиться с ударами российской армии, даже когда речь идет о защите важных объектов. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский рассказал о попытках создать дроны-перехватчики российских реактивных беспилотников "Герань". Однако дальше прототипов дело не зашло.

При этом киевский режим угрожает гражданской авиации в российском небе. Однако министр транспорта России Андрей Никитин заверил, что иностранные авиакомпании "работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов". Эта работа ведется в координации с Министерством обороны и Росгвардией.