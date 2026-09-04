Украина прошла точку невозврата на пути к вымиранию. На это указал в пятницу, 4 сентября, советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Как подчеркнул политик, говоря о положении Украины, "спасти эту страну может только Россия", поскольку "точка невозврата пройдена".

Запад лишь продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Кобяков отметил, что недружественные России западные страны проспонсировали Украину на 600 миллиардов долларов ради продолжения военного конфликта. Однако "уже сейчас начинается плач Ярославны, потому что наступает стратегический перелом".

При этом в мире многие задаются вопросом, не пора ли уже переходить к обсуждению плана российского президента по урегулированию украинского конфликта, рассказал представитель Кремля. Говоря об альтернативных предложениях американской стороны, он заявил, что "план Трампа — труднопонимаемый мировым сообществом, труднореализуемый".

Однако диалог с Киевом снова застопорился, несмотря на все старания Москвы. Власти Украины ведут себя как неадекватные люди с гранатой, а в руководстве страны "какой-то сумасшедший завелся". Представители киевского режима — это "фашиствующие наркоманы", у которых нет ничего святого, но "опасности этих людей мы понимаем", рассказал Кобяков.

При этом советник президента России подчеркнул, что Украина опасна и для собственных спонсоров, поскольку занимается поставками наркотиков в Европу и торговлей оружием, сообщает ТАСС.