Лиза Моряк родила сына от Сарика Андреасяна и показала фото из палаты

Лиза Моряк и Сарик Андреасян объявили о рождении третьего ребенка. У известного режиссера теперь есть сын.

Радостной новостью актриса и ее супруг поделились в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Они опубликовали несколько фотографий прямо из родовой палаты и сообщили, что мальчик появился на свет накануне, 3 сентября, около 11 вечера по московскому времени.

Рожала Лиза Моряк в одном из самых престижных госпиталей в России. "Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей! Берегись, бесплатная парковка", - с юмором сообщила актриса.

"Сын не томил нас ожиданием — явился стремительно, как будто знал, что этот мир уже готов его принять, и не хотел заставлять нас ждать ни минуты. Он — красивый, нежный мальчик. В его чертах — вся наша тишина и весь наш свет. В его глазах, еще сонных и распахнутых в вечность, мы уже прочитали историю, которую нам только предстоит написать вместе. Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно", - высказались счастливые родители.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Напомним, что пара уже воспитывает дочерей Элизабет, которая родилась в 2023 году, и Шарлиз, появившаяся на свет в 2025 году. У Андреасяна также есть 13-летний сын Марк от брака с Аленой Тимченко.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>