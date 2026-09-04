Два жителя Костромской области задержаны за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян в Костромской области за сотрудничество с Украиной.

Установлено, что двое жителей региона 1978 и 1983 годов рождения самостоятельно связались с представителем спецслужб Украины. Действуя по заданию куратора, они собирали и передавали Киеву информацию об участниках СВО, а также осуществляли денежные переводы ВСУ.

В ходе обысков у мужчин нашли и изъяли самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ), обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и патроны.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене и незаконном хранении оружия. Фигуранты арестованы.

Ранее в Крыму задержали гражданина России, который по заданию украинских кураторов планировал совершить террористический акт в одном из медицинских учреждений Минобороны.