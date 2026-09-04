Москвичей призвали насладиться последним сухим днем перед затяжными дождями

Циклон, активно развивающийся над Балтикой, переместится и окажется над Московским регионом — это ухудшит погоду в столице и области. Пятница, 4 сентября, станет последним сухим днем перед затяжными дождями.

Как сообщает Гидрометцентр России на своем официальном сайте, в субботу, 5 сентября, дождь будет продолжительным местами — сильным. Выпасть может от семи до 15 миллиметров осадков. При этом юго-западный ветер усилится в порывах до 15-17 метров в секунду.

В воскресенье, 6 сентября, дожди и ветер будут ослабевать, но не прекратятся. Прогнозируемое количество осадков за 12 часов — от одного до пяти миллиметров.

Тем временем в Москве и Московской области из-за предстоящего дождя повышен уровень погодной опасности — до "желтого". Предупреждение будет действовать с полуночи 5 сентября в Москве и с 21 часа 4 сентября в Подмосковье до 21 часа 5 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что сентябрь прогнозируется "парниковым" — с высокой влажностью, напоминающим микроклимат теплицы. Температура будет в среднем на один-два градуса превышать нормативные параметры, а дождей выпадет примерно на 30-40% больше положенного по климату для первого осеннего месяца.