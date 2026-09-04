Украина планирует совместно с Польшей подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Наполеоновскими планами воюющей страны поделился украинский министр спорта Матвей Бедный.

Как уточнил чиновник, слова которого приводит Politico, речь идет об отдаленной перспективе — 2040-х годах. Ближайшая свободная дата для проведения чемпионата мира, по его словам, появится не раньше, но планировать нужно заранее.

Бедный заявил, что эта инициатива прошла обсуждение на полях конференции по восстановлению Украины в Гданьске, хотя до официального обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) дело пока не дошло.

Киев настроен оптимистично относительно перспектив получения права проведения мундиаля, подчеркнул глава Минспорта, поскольку Украина уже располагает релевантным опытом. Под этим подразумевается чемпионат Европы по футболу 2012 года, странами-хозяйками которого выступали Украина и Польша.

При этом министр не уточнил, как планы провести чемпионат мира по футболу соотносятся с тем, что Украина несет грандиозные убытки от боевых действий и вынуждена будет искать огромные деньги на послевоенное восстановление.

Украина между тем продолжает требовать от своих западных спонсоров все больше денег. На ненасытность киевского режима указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик заявил, что "Украина уже кричит, что у нее нет денег", хотя совсем недавно был согласован огромный кредит по линии Евросоюза — на на 90 миллионов евро.