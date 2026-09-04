Российские регионы ограничат продажу алкоголя в День трезвости

Российские регионы готовятся отметить День трезвости, издавая законодательные акты о запрете продажи спиртного 11 сентября.

Впервые День трезвости был установлен еще в дореволюционной России по предложению церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Дня трезвости 11 сентября — в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, который уличал царя Ирода в разгульной жизни. После революции 1917 года День трезвости отмечать перестали, поскольку инициировала его церковь. В 2005 году традицию возродили.

В рамках семинаров и лекций в День трезвости россиянам рассказывают о влиянии алкоголя на здоровье и развенчивают миф о "безопасной дозе" спиртного. Спортивные мероприятия в этот день пропагандируют здоровый образ жизни.

Власти субъектов Российской Федерации вправе установить ограничения на торговлю алкоголем в дополнение к общефедеральному запрету продавать спиртное с 23:00 до 08:00 по местному времени.

Как сообщает РИА Новости, в 2026 году в День трезвости, 11 сентября, власти 18 регионов запретили продавать алкоголь. Это Республики Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская автономная область, Севастополь, Запорожская область и ДНР.

Ранее депутат Государственной думы Амир Хамитов заявил, что в России полезно было бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. По мнению политика, благодаря такому подходу "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".

Алкоголь опасен для здоровья!