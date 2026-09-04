В Госдуме призвали полностью запретить мигрантам ввозить свои семьи в Россию

В Государственной думе разработали поправки в законодательство, запрещающие трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.

Как заявил один из авторов поправок Леонид Слуцкий, "необходимо остановить бесконтрольный поток приезжих в нашу страну — средства из бюджетов должны работать на российских граждан, а не уходить в карманы к чужеземным семьям", сообщает "Газета.ру".

Парламентарии считают, что необходимо ограничить пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан исключительно периодом, в который они выполняют трудовые функции на законной основе. Въезжать для этого в Россию мигранты обязаны, как говорится в законопроекте, без членов семей, не имеющих самостоятельных законных оснований для нахождения в стране.

Тему мигрантов в России затронул глава государства Владимир Путин во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 30 июля. Президент указал на "миграционный приток большой" в Подмосковье. Российский лидер подчеркнул, что это создает большую нагрузку на региональную систему здравоохранения, так что "здесь есть над чем поработать".

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что недавно приехавшим в нашу страну мигрантам больше не будут платить детское пособие. Политик назвал важное требование к получателям этой меры поддержки: необходимо прожить в России не менее пяти лет в статусе российского гражданина, чтобы приобрести право на пособие в связи с рождением и воспитанием детей.