"Какая-то неловкость к умершей Насте": Жигунов заговорил о покойной Заворотнюк

Год назад на экраны вышел сериал "Няня Оксана" по мотивам комедийного многосерийного фильма "Моя прекрасная няня". Главную роль в ленте сыграла Олеся Иванченко.

Зрители стали неизбежно сравнивать два проекта. Мнение у них оказалось неоднозначным. Не остались в стороне и знаменитости. Так, актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в "Моей прекрасной няне", жестко высказался о новом фильме. "Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо делать что-то новое! Оригинальное!" - заявил артист.

Теперь же прервал молчание актер и продюсер Сергей Жигунов, который в "Моей прекрасной няне" исполнил роль вдовца Шаталина. Он дал понять, что к новому проекту относится спокойно, хотя не вполне однозначно. Артист не стал осуждать создателей ситкома про Оксану, так как доверяет профессиональному чутью продюсера Николая Картозии.

"Коля Картозия очень талантливый человек и ничего не делает просто так. Значит, у него были для этого какие-то мотивы. Ну, сняли и сняли", - пожал плечами Жигунов.

Другое дело, что после смерти Анастасии Заворотнюк решение снова обратиться к истории несло в себе некий тонкий момент. "Наверное, какая-то неловкость должна быть у него по отношению к недавно умершей Насте. Но, опять же, как к этому относиться — личное дело каждого", - рассуждает актер в программе "Ломовка Live".

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

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