Певица Слава сделала заявление о Волочковой: "Сами убили, сами смеетесь"

В Сети уже много лет ходят слухи, что Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом. Сама балерина, однако, утверждает, что пьет не больше, чем другие. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы осушить бокал дорогого шампанского и закусить клубникой.

Однако многие интернет-пользователи уверены, что именно тяга к горячительным напиткам обезобразила Анастасию Волочкову, которая раньше, по их мнению, была нереальной красавицей. В качестве подтверждения пользователи Сети выкладывают архивные фотографии и видео с балериной, а потом сравнивают их со свежими кадрами. В результате комментаторы склоняются к тому, что еще 20 лет назад Анастасия Волочкова выглядела гораздо лучше, чем сейчас.

"Сами убили, сами смеетесь", - выступила с заявлением певица Слава, увидев подобные публикации в Сети.

Таким образом артистка встала на защиту Анастасии Волочковой и высказала мнение, что если балерина и потеряла прежнюю красоту, то винить в этом следует не ее одну.

Ранее Николай Цискаридзе высказал мнение, что "королева шпагата" была одарена и подавала большие надежды, просто в одночасье организм дал сбой. "Настя в какой-то момент стала уязвима", – заявил артист.

Кроме того, Волочкову, по словам Цискаридзе, затравили ее же воздыхатели. Когда балерина встречалась с главным спонсором Большого театра, худруки и труппа носили ее на руках, однако все быстро кончилось. "И эти же люди топили, уничтожали ее", – заключил Цискаридзе.

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