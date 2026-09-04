Air Tanzania сообщила о приостановке полетов в Россию

Африканская авиакомпания Air Tanzania временно прекратит полеты в Россию с 4 сентября.

Решение принято после оценки рисков безопасности, говорится в сообщении перевозчика в соцсетях. Речь идет о рейсах TC422 и TC423 между Дар-эс-Саламом и Москвой.

Пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы, вернут всю сумму, перебронируют на другую дату или маршрут без дополнительной платы.

"Мы продолжаем следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями и объявим о возобновлении полетов, как только оценка рисков даст "зеленый свет", - сообщили в авиакомпании.

В Российском союзе туриндустрии назвали решение Air Tanzania неоднозначным, так как прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле этого года. Рейсы выполнялись три раза в неделю.

"Нужно учитывать, что пассажирам требуется время, чтобы привыкнуть к новому перевозчику и сформировать к нему доверие. Нельзя ожидать, что рейс сразу будет полностью загружаться только за счет туристического бизнеса", - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

В Ассоциации российских туроператоров (АТОР) сообщили, что окончательное решение о приостановке полетов пока не принято. Изменения пока также не отражены в системах отслеживания рейсов.