Москвичей предупредили об опасной погоде в День города

Ночью и днем субботы, 5 сентября, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, в Москве в первый день празднования Дня города прогнозируется сильный дождь, в дневные часы — с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду.

Москвичей и гостей столицы просят парковать свой транспорт в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, проявить особую внимательность и осторожность за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил в комментарии АГН "Москва", что за ненастными выходными последует холодный понедельник: 7 сентября дневная температура вряд ли превысит 13–14 градусов. Зато дожди пойдут на спад.

О том, что погода в День города в столице испортится, ранее предупреждал Гидрометцентр. При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что пока москвичи могут не рассчитывать на бабье лето. Надежда на наступление этого периода сухой и теплой погоды остается, однако придет бабье лето явно не в первой декаде сентября.

Тем временем в Москве и Московской области из-за предстоящего дождя повышен уровень погодной опасности — до "желтого". Предупреждение будет действовать с полуночи 5 сентября в Москве и с 21 часа 4 сентября в Подмосковье до 21 часа 5 сентября.