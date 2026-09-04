В мире продолжается борьба за самые выгодные логистические маршруты, причем ведется она военными методами. На это указал в пятницу, 4 сентября, советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Как указал представитель Кремля, "Европа все порывается создать нам проблемы на Балтике и при выходе через датские проливы". Впрочем, при столкновении с реальной опасностью прямого контакта с российским флотом или авиацией "всё быстро, так сказать, приходит к "пшику" с их стороны".

Кобяков напомнил, что военным кораблям России уже приходилось отгонять морские силы Европы от российских танкеров, в том числе "дать пару залпов" в сторону британских судов. Несмотря на то, что зачинщиками выступали западные страны, именно Россию обвиняют в эскалации, хотя глава нашего государства Владимир Путин предупреждал про зеркальный ответ, цитирует советника президента ТАСС.

Незадолго до этого заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко обвинил НАТО в превращении Балтийского моря из самого спокойного региона в зону конфронтации с огромным риском непредвиденных инцидентов военного характера. Прежде, как напомнил дипломат, на Балтике "не существовало вообще такой военной повестки дня".

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва даст решительный и разрушительный ответ организаторам безумных антироссийских авантюр на Балтике. В частности, чиновница обратила внимание на искусственно раздуваемую в Германии мнимую угрозу — якобы в ближайшие месяцы "атаки России" на Балтийский регион могут приобрести новое качество. Как подчеркнула Захарова, Москва усматривает в поступках реваншистски настроенных властей Германии и их заявлениях очередное взвинчивание антироссийской истерии.