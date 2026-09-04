Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 человек

Тела ещё двух женщин обнаружили в ходе поисковой операции у берегов Северного Кипра, где 30 августа затонул паром.

Таким образом, число жертв трагедии возросло до 12 человек, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель.

Поиски 16 пропавших без вести продолжаются. Операция ведется в круглосуточном режиме.

Паром с 259 пассажирами перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра 30 августа.

Среди пропавших – гражданка России. По факту крушения задержаны девять человек, в том числе капитан судна.