В Музее Победы открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда

872 дня трагедии и мужества. Так называется открывшаяся сегодня в Музее Победы выставка, посвященная героической обороне Ленинграда.

Блокада северной столицы началась 8 сентября 1941 года. По разным данным, погибли от 600 тысяч до полутора миллионов горожан. Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

На выставке представлены советское обмундирование и вооружение, предметы с мест боев, личные вещи и фотографии. Экспонаты, подлинные свидетельства той эпохи, рассказывают о жизни ленинградцев, их мужестве и стойкости. Особое место в экспозиции занимают изделия Императорского фарфорового завода, предприятия, которое не прекращало работу даже в самые страшные дни зимы 1941 года.