Собянин открыл новые набережные Москвы-реки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Крутицкой и Симоновской набережным. Это участок от Новоспасского моста до жилых кварталов, расположенных у стадиона "Торпедо".

Здесь создана комфортная улично-дорожная сеть для автомобилистов. А пешеходы получили новое прогулочное пространство на участке Симоновской набережной.

Уже в следующем году дорога протянется до Третьего транспортного кольца. Таким образом, будет сформирован единый маршрут - от Таганского района до Печатников.

Снижена транспортная нагрузка на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Кроме того, вдоль Москвы-реки появится комфортная прогулочная зона для жителей и гостей столицы.