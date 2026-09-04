Более 13 тысяч детей минувшим летом посетили спортивно-патриотические лагеря. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, по просьбам учеников и родителей количество лагерей в этом году было увеличено с трех до десяти. В них прошли несколько тысяч различных мероприятий. Например, ребята могли себя попробовать в роли спасателей.

Это не учения профессиональных спасателей, это – большая тактическая игра в лагере. К ней дети готовились всю смену. За две недели каждый освоил пожарную, инженерную, строевую, огневую подготовку. Научились оказывать первую помощь, и пользоваться аварийно-спасательным оборудованием.

Навыки, которые школьники получили в лагере, однажды могут спасти чью-то жизнь. Образовательные программы выстроены совместно с Минобороны и МЧС России.

"Если ребенок научился правильно вызывать скорую помощь, правильно зафиксировать человека в том состоянии, в котором он находится и дождаться скорой, это может спаси чью-то жизнь. А также применение тех же самых средств пожаротушения. Ребенок уже не будет путаться, не будет теряться при применении того же самого огнетушителя", - рассказал Александр Степанов, старший инструктор палаточного спортивно-патриотического лагеря "Ушаков".

"В этом году по просьбам учеников и родителей количество лагерей увеличили с 3 до 10. В них прошли почти 3 тыс. мероприятий. В "Рокоссовском", "Жукове", "Коневе", "Суворове", "Кутузове", "Багратионе" и "Нахимове" отряды ориентировались на местности по карте и компасу, показывали навыки стрельбы из пневматических винтовок, переправлялись через реку, искали учебные мины на маршруте", - сообщил Собянин.

Но не только подготовкой запомнилась эта смена. Программа была настолько насыщенной, что на скуку просто не оставалось времени: спорт, концерты, встречи с участниками специальной операции. Отдельный вызов для современного подростка – цифровой детокс.

Жили дети в современных палатках с кондиционерами и системой обогрева. На территориях лагеря — столовая с пятиразовым питанием, медицинский пункт, прачечная и зоны отдыха под навесами.

"В основном родители отмечают, что, на их взгляд, ребята стали более взрослыми, более самостоятельными. И это здорово на самом деле, значит какие-то небольшие изменения действительно у ребят происходят", - отметил Алексей Черников.

Летний сезон завершился в 10 спортивно-патриотических лагерях. За три месяца в них прошло шесть смен, в которых приняли участие около 13 тысяч учеников московских школ.