В Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа

В столице стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививки традиционно делают в начале эпидемиологического сезона. Процедуру можно пройти бесплатно во всех московских поликлиниках.

А совсем скоро у метро заработают специальные мобильные пункты вакцинации. Врач начинает с осмотра пациента, измеряет ему температуру и другие важные показатели. И убедившись в том, что все они в норме, вводит препарат. Специалисты используют новейшие вакцины без живого вируса.

"В первые дни возможно недомогание, незначительная головная боль, может быть покраснение в месте инъекций, но тем не менее это гарантия того, что, даже если вы заболеете гриппом, он будет протекать в лёгкой форме. И также - особенно важно для людей с хроническими заболеваниями - это защитит от развития серьёзных осложнений", - рассказала Анна Косенкова, главный врач городской поликлиники №220.