Украину ждет очень тяжелая зима из-за ответных ударов российских войск. Такое заявление сделал советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

По словам чиновника, которые приводят украинские средства массовой информации, "россияне будут атаковать энергетику", причем наибольшую опасность для объектов на территории Украины представляют удары баллистическими ракетами.

В то же время The New York Times пишет, что новые российские беспилотники с реактивными двигателями посеяли панику на Украине — эти дроны создают чрезмерную нагрузку на украинские системы противовоздушной обороны, которые и так работают на пределе из-за дефицита противоракет. Издание подчеркивает, что БПЛА ВС России "знаменуют опасный новый этап войны".

На этом фоне угрозы из Киева в адрес России звучат нелепо и лишь подчеркивают террористическую сущность правящего на Украине режима. Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсетях, что Зеленский осмелел, чувствуя за собой поддержку европейцев. Недружественный Запад боится победы России, поэтому продолжает потворствовать киевскому режиму.

Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что Запад своим потворствованием создал на Украине монстра, который скоро выйдет из-под контроля. На вопрос о том, "какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам", Захарова ответила однозначно: таких гарантий нет.