Литва потребовала закрыть россиянам въезд в страны Европы

Европа должна сократить россиянам возможности въезда на свою территорию. С таким призывом выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Политик пожаловался на увеличение количества виз, выданных в 2025 году россиянам в страны Евросоюза. Ранее сообщалось, что показатель вырос до 680 тысяч — более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, когда гражданам России было выдано 560 тысяч виз.

Будрис потребовал "это сократить" и привел в пример свою страну: "Литва не выдает визы туристам из России, а Европа ими полна" (цитата по РИА Новости).

Ограничения, по мнению министра, должны затрагивать не только обычных российских граждан, но и дипломатов — их, по мнению Будриса, нужно лишить возможности свободного передвижения по европейской территории.

Тем временем дипломатический источник в Брюсселе, на который ссылается ТАСС, рассказал про "космические усилия" Еврокомиссии и дипломатической службы Евросоюза по ужесточению визовых ограничений в отношении россиян. Однако отсутствие прямых полномочий в этой области ведет к провалу всех попыток, тем более что ряд членов ЕС не намерен отказываться от доходов, поступающих из туристического сектора.

Поддерживает Литву лишь Эстония. Местный министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что выдача россиянам туристических виз для отдыха в странах Европы при нынешней геополитической обстановке "аморальна". Он потребовал полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, чтобы лишить их возможности "отдыхать и заниматься шоппингом" в Европе.