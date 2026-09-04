Любовь Успенская выдает дочь замуж

В личной жизни единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной счастливые перемены. Избранник сделал ей предложение.

Вот уже несколько месяцев Татьяна Плаксина счастлива в отношениях с выпускником МГУ Артемом Москвиным. Разница в возрасте между влюбленными составляет 14 лет, но их это ничуть не смущает.

Об избраннике дочери Любови Успенской известно немного. Москвин — выпускник МГУ по специальности "искусствоведение", он продолжает учебу в аспирантуре и помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин. О романе пары стало известно в июле, когда они вместе появились на юбилейной премии Fashion TV в Москве.

Говорят, поначалу Любовь Успенская с недоверием отнеслась к возлюбленному дочери, но постепенно ее мнение изменилось. Она стала свидетельницей того, как Артем сделал Татьяне предложение. "Помолвку устроили прямо в гримерке после концерта по инициативе будущей тещи", - сообщили в программе "Хватит слухов!".

Королева в восторге от будущего зятя. Именно о таком муже для дочери она и мечтала. По словам Любови Успенской, Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

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