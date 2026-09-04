Российские военные в течение недели освободили в зоне проведения СВО 15 населенных пунктов.

За прошедшие сутки к списку добавились Никаноровка и Грузское в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Никаноровку освободили военнослужащие группировки войск "Юг", а Грузское - подразделения группировки войск "Центр".

Ранее подразделения группировок войск "Восток" и "Днепр" взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу. подразделения группировок войск "Запад" - Святогорск в ДНР, "Южная" группировка войск – Ижевку, бойцы "Севера" - Храповщину, Садки и Великий Прикол в Сумской области, Казачью Лопань, Василевку, Должанку и Благодатное в Харьковской области.