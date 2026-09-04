Юрий Башмет признался в любви к Москве

Москва — город номер один в мире. Об этом aif.ru рассказал народный артист СССР Юрий Башмет. В субботу, 5 сентября, в Большом амфитеатре парка "Зарядье" пройдёт концерт "Москва. Объяснение в любви". Башмет является художественным руководителем концерта.

"Москва — мой самый любимый город на Земле. Я побывал с гастролями во многих столицах мира. И с уверенностью могу сказать: Москва — это город номер один сейчас в мире. Всё артисты, которые принимают участие в праздничном концерте, откликнулись на предложение выступить в День города с огромной радостью. Мы все очень любим Москву и относимся к нашему прекрасному городу с любовью, с трепетом, огромным уважением", — рассказал aif.ru Юрий Башмет.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о том, как на его глазах поменялась Москва. Российская столица превратилась в город мира №1.