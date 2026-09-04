"У меня для вас новость!": певица Жасмин предстала в свадебном платье и с большим животом

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) объявила новость. 48-летняя артистка предстала в совершенно неожиданном виде, чем сразила многочисленных фанатов наповал.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица Жасмин опубликовала фотографии, на которых предстала в свадебном наряде и с беременным животом. Счастливая артистка поделилась радостью с подписчиками.

Оказалось, певица решила попробовать себя в новом амплуа. Жасмин снялась в фильме. Ее коллегами стали Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Полина Гухман, Евгения Медведева и Никита Кологривый.

"Друзья, у меня для вас новость! Стартовали съемки фильма “Тренировка гнева”, режиссер — Виталий Дудка. Это спортивное драмеди про женскую футбольную команду "Динамо", - сообщила Жасмин.

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Певица воплотила образ бывшей футболистки "с непростым прошлым и еще более непростыми отношениями с тренером". "Обещаю, накал страстей будет нешуточный", - заявила артистка.

В комментариях поклонники поддержали Жасмин. Причем не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Пожелали удачи артистке поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и актриса Эвелина Бледанс.

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