Нельзя исключать вероятность выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине, хотя конкретных предпосылок к этому пока нет. Такое заявление сделал в пятницу, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, на украинском треке "работа продолжается и контакты продолжаются". Говорить о появлении новых развилок на этом пути пока преждевременно, как и об альтернативных мирных инициативах.

При этом Песков напомнил, что сохраняется "добрая воля американцев, которые готовы продолжить посреднические усилия", равно как и готовность Москвы "к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей". В Киеве прекрасно знают принципы России, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков заявил, что Украина прошла точку невозврата на пути к вымиранию, а также подчеркнул: спасти эту страну может только Россия, а Запад лишь продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта.

На этом фоне в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского предупредили, что Украину ждет очень тяжелая зима из-за ответных ударов российских войск. В Киеве боятся, что "россияне будут атаковать энергетику", причем наибольшую опасность для объектов на территории Украины представляют удары баллистическими ракетами.