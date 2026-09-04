Германия безосновательно обвиняет Россию в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, но ни слова не сказала Украине по поводу подрыва "Северных потоков". На это указал в пятницу, 4 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию".

Примечательно, что "никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда были взяты практически с поличным те, кто взрывал "Северные потоки". Песков напомнил, что официальный Берлин промолчал о виновности Киева, поэтому инсинуации в адрес России "для нас являются более чем неубедительными" (цитаты по ТАСС).

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Германия разрушает все те связи, которые складывались со времен Новой восточной политики. Политик назвал действия германских властей колоссальной стратегической ошибкой, напомнив, что восстановление утраченного потребует тяжелого труда.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе заверил, что речь о разрыве дипломатических отношений между Германией и Россией не идет, несмотря на обвинения Берлина против Москвы. Как подчеркнул чиновник, сохраняются "привычные дипломатические контакты, которые необходимы, чтобы обеспечивать эту работу".