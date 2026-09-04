Собянин: Театр юных москвичей Дворца пионеров отмечает 90-летие

В эти дни отмечает юбилей Театр юных москвичей Дворца пионеров. Ему исполняется 90 лет. Об истории уникальной детской студии рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Работа одного из первых кружков Дворца пионеров началась в 1936 году. Основала его советская актриса, режиссер и педагог Нина Сухоцкая. В период Великой Отечественной войны юные артисты выступали в госпиталях и на фронте, были награждены медалями "За оборону Москвы".

В числе знаменитых выпускников студии Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева, Юрий Богатырев. Сегодня театр объединяет несколько творческих мастерских и показывает больше 100 спектаклей в год.