Европейские разведки прогнозируют Украине исчерпание мобилизационного потенциала в течение года. Об этом рассказал в пятницу, 4 сентября, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как отметил руководитель российской спецслужбы, стремительно растущая убыль населения на Украине мешает планам Запада. Однако у спонсоров киевского режима, который пытается руками украинцев нанести стратегическое поражение России, уже заготовлен резервный сценарий.

Нарышкин подчеркнул, что "европейский план B" предусматривает милитаризацию самой Европы. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии реален, поскольку европейские политики используют миф об угрозе с Востока для резкого наращивания военных расходов.

Вместо решения внутренних проблем Евросоюз идет по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами — Запад изобрел новую "ось зла" в составе России, Китая, Ирана и КНДР и называет ее "осью потрясения".

Европейские элиты пытаются возродить "дух Вермахта", поскольку старый миропорядок в лице так называемой единой Европы не хочет уступать многополярности, цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Россия настаивает на выработке надежного плана, который обеспечит интересы нашего государства. Только такой подход создаст уверенность в том, что Украина "не будет тараном для Запада, [чтобы] попытаться нанести России геополитическое поражение".

МИД России отмечал, что попытки Европы придумать свои форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине говорят лишь о стремлении "не остаться на обочине истории, когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез".