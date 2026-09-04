Москвичам пообещали двухдневное бабье лето

В Москве на два дня погода улучшится и подарит короткий, но приятный период тепла и солнца. Об этом рассказала в пятницу, 4 сентября, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как сообщила эксперт "Интерфаксу", "не очень хорошая погода у нас будет в выходные" 5-6 сентября и последующий понедельник: пройдут дожди, в отдельных районах столичного региона не исключается гроза, похолодает до 12-14 градусов.

Однако вторник и среда, 8-9 сентября, обещают улучшение погоды. Воздух будет прогреваться в течение дня до 18-21 градуса — "это короткое бабье лето все-таки наступит".

После такого двухдневного бабьего лета возобновятся дожди, хотя будет так же тепло.

Прогнозы метеорологов относительно бабьего лета в столичном регионе разнятся. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус 1 сентября отмечал, что этого благодатного периода москвичи могут пока не ждать — бабье лето будет, но наступит не в первую декаду сентября. Его коллега Евгений Тишковец, в свою очередь, давал более благоприятный прогноз.

Также эксперты предупреждали, что осень 2026 года может оказаться для россиян одной из самых непредсказуемых за последние десятилетия из-за резкого потепления воды в Атлантическом океане в сочетании с остаточным влиянием тихоокеанских муссонов.