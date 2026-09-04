Кремль: США могут попросить Киев прекратить атаки на Россию из-за визита Уиткоффа

Соединенные Штаты могли бы потребовать от украинской стороны приостановить атаки на российскую территорию на время визита в Москву спецпосланников президента США. Такое предположение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов сообщения источников о намерениях Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера вновь посетить российскую столицу, пресс-секретарь президента России отказался вдаваться в конкретику и что-либо анонсировать. Песков пообещал, что "когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем".

Что касается безопасности пребывания американских политиков на российской земле, пресс-секретарь главы государства не исключил, что "американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность". Договоренности между Москвой и Киевом на эту тему исключены, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев похвалил действующие власти Соединенных Штатов за попытки продвинуться на украинском треке. По словам политика, Дональд Трамп демонстрирует "совершенно другой подход по сравнению с администрацией американского президента Джо Байдена, которая таких попыток не делала".