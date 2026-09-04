Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце продолжительностью 27 минут. Об этом рассказали в пятницу, 4 сентября, в Институте прикладной геофизики.

Как уточнили специалисты, это событие было зарегистрировано утром в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4524 (N11E74). Вспышка классифицирована по мощности излучения как M1.2, сообщает ТАСС.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук подтвердили, что на Солнце фиксируются множественные выбросы плазмы. На снимках, поступающих с космических телескопов и коронографов, они хорошо заметны на левом (восточном) краю звезды. Поскольку это происходит на обратной стороне Солнца, солнечное вещество пока не способно достичь Земли. Для формирования рисков для нашей планеты такая активность должна продержаться еще четыре-пять суток.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик рассказал, что до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, влияют ли магнитные бури на самочувствие человека и несут ли они реальную опасность для здоровья. Исследования показывают, что во время геомагнитных событий незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.

Метеозависимые люди жалуются на резкое ухудшение самочувствия, причем официального диагноза "метеозависимость" нет — предусмотрено только симптоматическое лечение, а главной рекомендацией является соблюдение принципов здорового образа жизни и предписаний лечащих врачей.