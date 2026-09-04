Родня нарушила последнюю волю Яниса Тиммы: адвокат Седоковой сделал заявление

Сегодня, 4 сентября, в Останкинском суде Москвы состоялось очередное заседание по разделу имущества. Адвокат Анны Седоковой дал понять, что родственники нарушили последнюю волю Яниса Тиммы.

Защитница артистки Татьяна Стукалова сообщила, что попытки наследников баскетболиста судиться с певицей идут вразрез с волей самого спортсмена, который при разводе не стал ничего делить.

"Суд вынес решение и расторг этот брак. Янис присутствовал на судебном заседании. Суд задал ему вопрос: "Имеете ли вы имущественные претензии?", на что Янис ответил: "Нет, имущественных претензий между мной и Анной нет". И теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем сам Янис. Янис же этим не воспользовался, у него же не было имущественных претензий", - сообщила Стукалова Super.

Кроме того, она подчеркнула, что в браке с Тиммой Седокова купила лишь одну квартиру, причем на свои деньги. Затем эта недвижимость была продана. Еще имеет значение брачный контракт, который заключили певица и баскетболист и на момент развода не пытались оспорить его условия.

Напомним, родственники Яниса Тиммы подали в суд и требуют от Анны Седоковой денежной компенсации сыну спортсмена от предыдущих отношений. По их мнению, артистка обобрала Яниса до нитки.

Янис Тимма скончался в конце декабря 2024 года. Баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов вскоре после того, как оформил развод с певицей Анной Седоковой.

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