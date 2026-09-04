Генштаб ВСУ признал успехи российской армии в Доброполье

Российские войска зашли в Доброполье в ДНР и ведут активные бои за город. Об этом сообщил Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

По данным источника, в генштабе считают, что ситуация для ВСУ усугубляется сложной логистикой и полуокружением позиций. Если ВС России удастся взять Доброполье, российские военные смогут начать охват Краматорска и Славянска, формируя котел, в который попадут до 60 тысяч украинских боевиков.

Эксперты подчеркивают важность Доброполья, как узлового города Донбасса. Ранее уже сообщалось о серьезных боях за этот населенный пункт.