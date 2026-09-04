Роспотребнадзор Москвы провёл день открытых дверей для предпринимателей

Более 500 представителей бизнес-сообщества получили консультации столичного Роспотребнадзора в ходе акции "День открытых дверей для предпринимателей". Об этом в пятницу сообщает АГН "Москва" со ссылкой на сообщение ведомства.

"3 сентября 2026 года с 12:00 до 16:00 в управлении Роспотребнадзора по Москве и его территориальных отделах прошел день открытых дверей для предпринимателей. В ходе акции специалистами управления и территориальных отделов проконсультированы 546 предпринимателей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, предприниматели получили консультации по наиболее актуальным вопросам. Всего же с начала 2026 года более полутора тысяч столичных предпринимателей проконсультировались с Роспотребнадзором.