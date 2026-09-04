В Кремле назвали самую востребованную специальность: "Самая дефицитная позиция"

Ключевую роль на рынке труда начинают играть специалисты, способные перенастроить рабочие процессы под современные тренды цифровизации и применения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал в пятницу, 4 сентября, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

По словам представителя Кремля, очень востребованы "люди, которые могут перестроить бизнес-процесс, перестроить организацию, то, как устроена та или иная сфера, и правильно встроить искусственный интеллект". Во многих отраслях экономики грядут серьезные изменения из-за ИИ.

С учетом этого самыми востребованными специалистами, как заявил Орешкин, стали инженеры реинжиниринга, которые занимаются перенастройкой бизнес-процессов под внедрение искусственного интеллекта.

Проблема состоит в том, что пока на рынке труда преобладают люди, разбирающиеся только в одном аспекте — они либо хорошо разбираются в своих отраслях, но не вполне понимают в ИИ, либо умеют работать только с ИИ. Эти две группы специалистов плохо понимают друг друга, цитирует Орешкина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в связи с автоматизацией и цифровизацией большинства рабочих процессов список профессий, недоступных для женщин, за минувшие годы сократился в четыре раза. Однако замглавы Минтруда Ольга Баталина отметила, что по-прежнему сохраняются и традиционно женские отрасли — те сферы, которые создают "по кирпичикам наше социальное благополучие", от рождения до зрелого возраста.

Цифровизация задает тренды и в образовании. Тем, кто хочет получить востребованную в будущем профессию и добиться успеха, эксперты предлагают "заниматься цифрой". На это наслоится то, что в этой сфере возникает эффект импортозамещения — многое нужно будет воссоздавать заново.